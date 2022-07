Marrubiu

L’evento è realizzato dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune

Alzare lo sguardo e ammirare le stelle, scoprire i loro antichi misteri. Tutto questo sarà possibile venerdì 29 luglio, grazie a un evento speciale organizzato dalla Pro loco di Marrubiu, in collaborazione con il Comune. Speciale come il luogo scelto per la serata astronomica, la piazza della chiesa campestre dedicato alla Madonna di Zuradili, località a due passi dal paese del Terralbese.

L’evento, il primo a cura della Pro loco del cartellone estivo marrubiese, inizierà verso le 21:30, quando l’esperta di astronomia Raffaela Ennas spiegherà e indicherà, attraverso l’uso di un puntatore laser, le varie costellazioni, soffermandosi sui miti legati alle stelle, integrando il racconto con brevi cenni di storia dell’astronomia.

La Pro loco consiglia di portare con sé teli o una stuoia per sedersi sul sagrato, una torcia per spostarsi nel buio e indossare indumenti comodi. Durante la serata, si potrà consumare cibo venduto dalla Pro loco nel chiosco di Zuradili aperto per l’occasione. Si potranno trovare gelati e seadas artigianali, ma anche bibite e caffè. L’evento è gratuito ed è aperto a tutti, anche ai bambini.

Giovedì, 21 luglio 2022