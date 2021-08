Serata con 200 clienti e senza mascherina: chiuso un locale nell’Oristanese

Tra le attività svolte anche il pattugliamento ed il presidio sulle strade più trafficate, prestando particolare attenzione ai limiti di velocità nonché alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, specie nelle ore notturne. Attuato anche il monitoraggio dei luoghi di ritrovo più gettonati dove si svolge la “movida serale”, nonché il pattugliamento dei centri abitati per evitare possibili furti.

Nel corso della tarda serata di ieri e nelle prime ore del mattino i militari sono stati supportati anche dai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro e del NAS di Cagliari e hanno sottoposto a controllo sul rispetto della normativa anticovid 16 esercizi pubblici. Oltre alla chiusura di uno di questi esercizi, è stata rilevata la non corretta applicazione delle procedure relative all’igiene alimentare in un locale di Torre Grande e contestata la presenza di tre lavoratori in nero in un altro esercizio della stessa borgata.

Fonte: Link Oristano

