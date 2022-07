Nuoro

Originario di Paulilatino, ha ricoperto lo stesso incarico anche a Oristano

Sono stati nominati i nuovi direttore sanitario e amministrativo dell’Asl n°3 di Nuoro, che affiancheranno il direttore generale Paolo Cannas nel suo mandato.

A ricoprire la carica di direttore sanitario sarà il dottor Serafino Ponti, 58 anni, nato e residente a Paulilatino.

Il dottor Ponti, medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, attualmente nella direzione sanitaria dell’Asl 5 di Oristano, esperto in ambito di accreditamento e qualità, ha ricoperto in passato l’incarico di direttore sanitario della stessa Asl n. 5, nonché di direttore sanitario medico dell’ospedale “Sirai” di Carbonia, e dei tre presidi ospedalieri dell’Asl n°5. Fra le altre esperienze professionali, di rilievo quella maturata presso la Direzione generale dell’assessorato regionale alla Sanità, come medico funzionario per l’attuazione del Progetto obiettivo inerente alle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Numerose le pubblicazioni da lui curate, come anche la partecipazione a conferenze e convegni.

Il nuovo direttore si avvicenderà all’uscente facente funzioni, dottor Peppino Paffi, direttore della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.

“Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine al dottor Peppino Paffi”, dichiara Paolo Cannas, “per il prezioso lavoro svolto in questi primi, cruciali, mesi della neonata Azienda Socio-sanitaria Locale n. 3 di Nuoro”.

“Il contributo professionale di Paffi è stato fondamentale”, prosegue il Direttore Generale dell’Asl n°3, “senza contare la generosità e lo spirito di servizio da lui dimostrati in questi primi mesi di attività della nuova azienda. Voglio tuttavia rassicurare tutti sul fatto che una professionalità così apprezzata nell’ambiente sanitario nuorese non sarà messa da parte, dato che il dottor Paffi, oltre che continuare a guidare l’eccellenza dell’Anestesia e Rianimazione, ha l’impegnativo compito di guidare il nuovo Dipartimento di area critica, strumento di governo indispensabile – insieme agli omologhi di Cure mediche e Cure Chirurgiche – nel nuovo assetto aziendale che sta prendendo gambe in questi giorni”.

Una conferma, invece, per il direttore amministrativo facente funzioni dell’Asl di Nuoro, il dottor Francesco Pittalis, di 62 anni, che vanta una lunghissima esperienza ai vertici della sanità nuorese nel campo degli affari legali e del settore giuridico-amministrativo.

Venerdì, 29 luglio 2022