Sequestrato hotel a Baja Sardinia,4 indagati per riciclaggio - Sardegna

(ANSA) - ARZACHENA, 21 DIC - La Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia e del Nucleo Operativo Metropolitano di Bari, su diposizione del gip del Tribunale di Bari, ha messo sotto sequestro l'hotel "Tre Monti" a Baja Sardinia, in Costa Smeralda.

Il sequestro preventivo è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta su presunte attività di riciclaggio di denaro.

Quattro persone, tutte residenti nella provincia di Bari, sono state denunciate con l'accusa di riciclaggio. L'inchiesta è partita circa due anni fa, con le indagini condotte dai finanzieri del Gruppo di Olbia. Il fascicolo è stato poi trasferito per competenza territoriale alla Procura di Bari.

Le Fiamme Gialle galluresi avevano accertato l'esistenza di asset sospetti appartenenti a una società con sede all'estero che aveva messo nel mirino attività in Costa Smeralda. Secondo quando verificato dalle indagini coordinate dalla Procura di Bari, che hanno portato al sequestro di oggi, i quattro denunciati, agendo in concorso tra loro, hanno effettuato una serie di trasferimenti di proprietà illeciti e fittizi tra varie società, anche con sede all'estero, costituite appositamente per ostacolare l'accertamento sulla provenienza del denaro destinato ad acquistare l'hotel Tre Monti di Baja Sardinia.

Fonte: Ansa Sardegna