(ANSA) - ORISTANO, 19 OTT - Maxi operazione antidroga dei carabinieri nell'Oristanese all'alba: otto arresti e venti denunce. Il blitz è scattato alle prime ore del mattino con 25 perquisizioni (anche a due minorenni) a Oristano, San Vero Milis, Cabras, Narbolia, Sedilo, Riola Sardo, Zeddiani, Nurachi.

Sequestrati 257 chili di cannabis e 305 semi, sostanza da taglio, 18 bilancini di precisione, 1.890 euro legati all'attività di spaccio e 80 cartucce.

Arrestati due giovani oristanesi da poco maggiorenni, cinque sedilesi, rispettivamente di 37, 28, 21, 22 e 30 anni e un 26enne di Riola Sardo. Tutti sono stati trovati in possesso di consistenti quantità di cannabis. Denunciate a piede libero venti persone sorprese con modeste quantità della stessa sostanza.

Il blitz è la parte conclusiva di una serie di indagini e attività condotte nell'operazione "Estate sicura". Nel mirino una fitta rete di piccoli spacciatori molto attiva anche con i turisti. Al termine dell'attività, pianificata dal Nucleo Investigativo - Reparto Operativo del Comando Provinciale e coordinata dalla locale Procura sono scattati arresti e denunce.

