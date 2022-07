Sequestrati 1200 kg di tonno rosso a Sant'Antioco - Sardegna

(ANSA) - SANT'ANTIOCO, 02 LUG - Oltre 1200 chili di tonno custodito illegalmente sequestrati e 8mila euro di multe. È il bilancio dei controlli sulla filiera della pesca effettuati dal personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco.

I militari della Guardia costiera hanno effettuato controlli mirati nei punti di sbarco all'interno del Porto di Sant'Antioco e nei vari ingrossi di prodotti ittici della zona. Al termine delle verifiche sono stati sequestrati 1230 kg di Tonno Rosso (Thunnus Thynnus) custodito illegalmente e sono state elevate sanzioni per circa 8000 Euro. " La pesca di tonno rosso - spiegano dalla Guardia costiera - è sottoposta a piani pluriennali di cattura da parte della Comunità Europea per consentirne la regolare riproduzione ed è regolamentata da quote per ciascuna nazione europea del Mediterraneo la cui cattura e commercializzazione sono controllate dalla stessa Ue, attraverso i militari della Guardia Costiera".

Il Comando di Sant'Antioco intensificherà nei prossimi giorni i controlli. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna