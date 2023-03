Sequestrate quattro slot machine illegali. Sanzioni per 44.000 euro

Cagliari

Operazioni dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

Quattro le slot machine non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sono state sequestrate in due esercizi del Cagliaritano. Per i titolari sono scattate sanzioni amministrative pecuniarie pari a 44.000 euro.

I controlli sono stati effettuati dai funzionari dell’Adm. Gli apparecchi privi di autorizzazione sono stati sequestrati.

In uno dei due esercizi, in particolare, si accedeva a uno scantinato e, attraverso una porta camuffata da appendiabiti, la cui apertura veniva azionata da un citofono, si entrava in una sala dove erano accesi e funzionanti due slot maschine illegali.

I funzionari hanno provveduto alla contestazione delle violazioni dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater Tulps (apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 Tulps) e dell’art. 110, comma 9, lettera d) Tulps (apparecchi privi dei titoli autorizzatori).

In caso di mancata oblazione sono previsti, inoltre, la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni e la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.

Martedì, 14 marzo 2023