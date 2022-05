Sequestra e tenta di abusare della ex, arrestato a Carbonia - Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 10 MAG - Ha teso una trappola all'ex compagna: l'ha invitata nella sua casa di campagna per avere un chiarimento, poi ha tentato di abusare di lei e, respinto dalla donna, l'ha colpita colpita più volte alla testa con un martello. Una domenica da incubo quella vissuta da una 40enne che, nonostante le ferite, è riuscita a chiamare il 112 e i carabinieri l'hanno salvata.

In manette con le accuse di tentato omicidio, violenza sessuale e sequestro di persona, è finito un 54enne. L'episodio è avvenuto nelle campagne di Carbonia. L'uomo, da quanto si apprende, non accettava la fine della relazione con la 40enne e l'avrebbe invitata in una sua proprietà in campagna per avere un ulteriore chiarimento. Le parole hanno lasciato velocemente spazio all'aggressione fisica. Il 54enne dopo aver strattonato la ex, l'ha trascinata e rinchiusa in una baracca e ha tentato di abusare di lei. La vittima ha reagito con tutte le forze e l'ex compagno in tutta risposta l'ha ripetutamente colpita alla testa con un martello, provocandole una profonda ferita alla nuca.

La 40enne è riuscita a comporre il 112 con il suo telefono cellulare e dare l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Carbonia che hanno bloccato l'uomo prima che potesse infierire ancora sulla vittima.

La donna è stata trasportata in ospedale e le sono state riscontrate ferite che superano i 30 giorni di prognosi. Il 54enne è stato trasferito in carcere a Uta, l'arresto è stato già convalidato. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna