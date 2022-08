Primo caso in Sardegna di Omicron Centaurus (BA.2.75), la cosiddetta variante indiana del Covid. Il virus è stato sequenziato nei laboratori dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Colpita una donna di circa 40 anni, risultata positiva il 10 agosto al test molecolare. Il sequenziamento genomico ha poi indicato la presenza di BA.2.75.

La paziente sta bene ed è in isolamento domiciliare. Il caso è stato individuato grazie al programma di controllo attivo su pazienti e dipendenti nell'Aou di Cagliari. Attualmente, la variante dominante in Italia è ancora Omicron 5, ma stanno spuntando i primi casi di Centaurus, variante che potrebbe rimpiazzare la precedente perché ritenuta più contagiosa.





Fonte: Ansa Sardegna

