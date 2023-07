Senz’acqua dentro un trasportino rovente: tre cagnoline abbandonate nelle campagne di Terralba

Terralba Una è stata poi investita, due si sono salvate nonostante il caldo torrido Un piccolo peluche come compagnia ma neanche una goccia d’acqua. Così tre cucciole sono state abbandonate – dentro un trasportino blu elettrico – nelle campagne di Terralba, sole ad affrontare il caldo torrido di questo inizio luglio. “Una coppia ha trovato uno dei cani, una femmina simil shitzu – pechinese, in fin di vita per il caldo sul ciglio di una strada”, racconta la responsabile dell’Anta di Terralba, Anna Rita Deiana. “Quando siamo stati contattati, però ho avuto un flash data la particolarità dell’esemplare e ho ricordato un annuncio di tre cuccioli pronti per l’adozione diffuso sui social. A quel punto ho capito che la cagnolina trovata forse non era l’unica a essere stata abbandonata”.

Da qui la ricerca e l’amara scoperta. “La coppia mi ha riaccompagnata sul posto e girando per la zona abbiamo trovato il trasportino con il peluche, senza nemmeno un goccio d’acqua”, ha continuato Deiana. “L’indomani mattina sono tornata sul posto e purtroppo a poca distanza ho trovato anche la sorellina, morta a causa di un investimento. La terza mi è stata consegnata dal proprietario del campo nel quale si era rifugiata”.

Ora le due superstiti stanno bene. “La simil shitzu è stata subito adottata: si sa, i cani di marca attirano sempre. Abbiamo ricevuto richieste da tutta Italia”, ha aggiunto la responsabile. “L’altra, più simile a un pinscher nano, ha avuto molte meno richieste. Stiamo attualmente valutando qualche proposta. Prima dell’adozione dovranno essere sottoposte a una visita veterinaria per un controllo e un pre-vaccino, molto importante data la diffusione in estate del parvovirus canino e della gastroenterite, fatali per i cuccioli”.

Gli abbandoni continuano a essere un problema. “Noi volontari facciamo il possibile, ma è sempre più difficile. Anche salvare delle cucciolate ha un suo costo: ora i cuccioli stanno da me, pur non potendoli tenere, perché non abbiamo supporto”, ha dichiarato Deiana. “Questo è il risultato delle mancate sterilizzazioni. Per non parlare dei numerosissimi cuccioli di maremmano abbandonati nei canili, dai quali non usciranno mai. Poche settimane fa abbiamo trovato un altro cane abbandonato, infestato dai vermi, a San Nicolò d’Arcidano. La situazione è davvero grave”. Ora si valuta come procedere. “Abbiamo informato la polizia locale e si procederà con gli accertamenti del caso”, ha concluso Deiana. “Rinnovo il mio accorato appello: è il momento che le associazioni e le istituzioni si siedano a un tavolo nel quale predisporre un piano per la gestione del fenomeno del randagismo. Se noi volontari gettassimo la spugna, chi rimarrebbe a questi poveri animali?”. Lunedì, 10 luglio 2023

Il trasportino nel quale sono state lasciate le cuccioleLa cagnetta simil shitzu per la quale sono arrivate tante richiesteLa cucciola simil pinscher per la quale si valutano le proposte di adozione

Fonte: Link Oristano