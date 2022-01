“Questa pandemia non è affatto finita e, con l’incredibile crescita di Omicron a livello globale, è probabile che emergano nuove varianti, motivo per cui il monitoraggio e la valutazione rimangono fondamentali”. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Il Covid-19 sta circolando troppo intensamente, con molte persone ancora vulnerabili. Per molti Paesi le prossime settimane rimangono davvero critiche per gli operatori e i sistemi sanitari. Esorto tutti a fare del proprio meglio per ridurre il rischio di infezione in modo che si possa aiutare a ridurre la pressione sul sistema”, ha aggiunto.

Sono 228.179 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, su 1.481.349 tamponi processati. Il tasso di positività al 15,4%.

Ed è record di decessi: 434 le vittime del giorno, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 141.825.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni salgono i ricoveri nei reparti ordinari e calano di poco quelli in terapia intensiva, ma la situazione si sta facendo difficile un po’ ovunque.

