Senza patente provoca un incidente sulla Ss 130: 22enne portato al Brotzu e denunciato

Non ha mai preso la patente e lo scooter che stava guidando sarebbe dovuto rimanere in garage perchè, da fine maggio, era stato sequestrato dalla polizia Locale di Cagliari, che l’aveva affidato alla madre. Un 22enne di Assemini, però, non ha rispettato le regole e ha addirittura provocato un incidente sulla Statale 130, già teatro di gravi schianti. Il giovane ha tamponato l’Opel Meriva guidata da un 62enne di Assemini, fortunatamente rimasto illeso. Il giovane centauro, invece, ha avuto la peggio: è stato trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale Brotzu. Sono stati i carabinieri della stazione asseminese, insieme ai colleghi cagliaritani di Sant’Avendrace, a scoprire che il motociclista era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.

Alla fine, sia lui sia la mamma se la dovranno vedere con la giustizia: per entrambi infatti scatta la denuncia alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari. Per il 22enne c’è il reato di guida senza patente con recidiva, per la donna quello di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.