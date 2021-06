Senza patente, con l’auto non assicurata e ubriaca: 34enne nei guai a Cagliari

Fermata per un normale controllo, è risultata senza assicurazione, senza patente e in stato di ebbrezza.

Un equipaggio della polizia Locale di Cagliari, ha fermato una Fiat 600 guidata da una donna 34enne residente nell’area metropolitana. Dalle verifiche è stato accertato che l’auto era priva di assicurazione e che la conducente non aveva mai conseguito la patente. Da un ulteriore e più approfondito controllo, è emerso che già nel febbraio 2020 la persona era stata sottoposta ad accertamento per guida senza patente, reiterando quindi, oggi, l’illecito. Inoltre, la donna ha iniziato a barcollare appena scesa dalla macchina.

Sottoposta ad accertamento con etilometro è risultata positiva ben oltre due volte il limite di legge. L’auto è stata sequestrata e la donna denunciata all’autorità giudiziaria in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente reiterata.

