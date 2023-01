Cagliari

Giovane fermato per la seconda volta in quattro mesi

Fermato dai carabinieri per un controllo ieri notte in via Oristano, un giovane cagliaritano non ha potuto mostrare la patente di guida: non l’ha mai ottenuta. Come se non bastasse, guidava un’auto – intestata a un amico – non assicurata e non sottoposta a revisione.

La denuncia trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari parla di “guida senza patente con recidiva”: il giovane (21 anni, disoccupato, noto alle forze dell’ordine) era stato sanzionato lo scorso settembre per la medesima violazione.

L’auto non in regola è ora sotto sequestro amministrativo.

Un altro ragazzo (20 anni) che era sull’auto è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti: aveva addosso uno spinello a base di marijuana.

Giovedì, 19 gennaio 2023