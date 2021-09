Senza is curridoris, San Salvatore ha lasciato Cabras scortato dai barracelli

La teca, come da tradizione, ha precorso alcune vie del centro abitato. Nel rettilineo prima dell’uscita dal paese, il pick -up ha fermato la corsa e il santo è stato coperto. Un anziano di una delle confraternite del paese ha formulato l’augurio che sancisce la partenza e il Santo ha preso la via del villaggio.

Distanziati e con indosso la mascherina, i fedeli – tra i quali alcuni curridoris che non hanno rinunciato a indossare l’abito della tradizione – hanno preso parte alla funzione lungo la via che conduce al sagrato della chiesa, prima di assistere alla partenza del santo.

Non sollevato sulle spalle da Is curridoris, ma sul cassone di un pick-up dei barracelli. San Salvatore ha lasciato questa mattina il centro abitato di Cabras: destinazione il villaggio a lui dedicato, nelle campagne del paese lagunare.

Un momento della celebrazione

I confratelli assistono alla messa

Il presidente del comitato 2021 insieme a un curridori trasportano le bandiere

La partenza della statua di San Salvatore per il villaggio

