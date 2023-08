Senza internet da settimane: gravi disagi per residenti e commercianti a Tanca Marchesa

Terralba

La denuncia del vicesindaco di Terralba Andrea Grussu: “Chiedo maggiori sforzi per la risoluzione del problema”

Gravi disagi a Tanca Marchesa, dove da due settimane abitanti e attività commerciali sono senza linea internet.

A denunciarlo il vicesindaco di Terralba, Andrea Grussu, che risiede nella frazione.

“I problemi riguardano la linea Tim e Telecom”, precisa. “Mi sono da subito adoperato e messo in contatto con il responsabile di zona che mi ha informato su un guasto raro e importante per il quale stanno attendendo un pezzo da fuori l’Isola”.

“Capisco che per il guasto nessuno abbia colpa”, continua Andrea Grussu, “ma vorrei sottolineare i gravi disagi che da quattordici giorni vivono residenti e attività di Tanca Marchesa. Le attività commerciali hanno bisogno della linea per far funzionare la cassa e il pos. Diversi sono stati costretti ad attivare linee con altri operatori, con aggravio dei costi”.

“Tra i residenti, invece, c’è anche chi lavora in smart working e senza rete è impossibilitato a farlo”, continua l’amministratore comunale, che ha annunciato chiederà un “risarcimento per il periodo di disservizio”.

“Come amministrazione non possiamo fare nulla, ma chiedo ad alta voce uno sforzo importante per la risoluzione del problema”, conclude Andrea Grussu.

Mercoledì, 23 agosto 2023