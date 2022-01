Senza green pass a lavoro a Cagliari: sanzionati titolare e dipendente di una concessionaria.

Ieri a Cagliari, nell’ambito di ordinari controlli per la verifica del rispetto delle norme sul contenimento della pandemia da covid-19 e in particolare sul possesso del “green pass” rafforzato da parte di pubblici esercenti, i carabinieri del NAS di Cagliari hanno contestato una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro al titolare e a un dipendente di una concessionaria auto del centro della città, rispettivamente di 66 e 36 anni. A specifica richiesta dei militari i due non hanno potuto esibire la documentazione verde prevista per l’esercizio di attività commerciali, tra l’altro il titolare avrebbe anche dovuto esercitare il necessario controllo nei confronti dei propri dipendenti cosa che evidentemente non ha fatto.

