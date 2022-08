Oristano

Il Comitato per il diritto alla salute denuncia un altro caso al “San Martino”

“L’attesa di giorni e giorni con una frattura non stabilizzata aumenta in maniera esponenziale il rischio di complicanze, soprattutto in pazienti anziani e instabili”. E in queste condizioni al “San Martino” sono ricoverate 17 persone.

“Senza fare retorica, senza fare allarmismo sociale“, il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano segnala la situazione sempre più drammatica nel reparto di Ortopedia. Il fatto è che “mai prima d’ora si era arrivati ad avere 17 pazienti fratturati in attesa di intervento chirurgico”.

“E la ragione è sempre la stessa, la mancanza di anestesisti”, si legge nel documento. “Ricordiamo che qualche mese fa è stato espletato un concorso per anestesisti. Quali sono le ragioni per cui i 75 vincitori non sono stati chiamati e i reparti continuano ad essere in affanno?”.

“Ma che problema è?”, osserva sarcasticamente il Comitato. “Gli amici degli amici una soluzione la trovano, magari con il trasferimento presso qualche altra Asl meno in affanno della nostra”.

In questa situazione, “la direzione generale della Asl 5 proclama a gran voce la disponibiltà data alla Asl di Nuoro per accogliere a Oristano i pazienti fratturati. Pazienti a cui non si può dare un’assistenza adeguata e tempestiva ma – con difficoltà – solo un posto letto”, conclude il documento.

Lunedì, 29 agosto 2022