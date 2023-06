Sentinelle schierate nel Sinis a difesa delle spiagge. Riparte il progetto con Legambiente

Cabras

Campi naturalistici e uscite in mare per i volontari accolti dall’Area Marina Protetta

È iniziato anche quest’anno a Cabras il progetto Sinis Sentinels, realizzato nel segno della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile per iniziativa dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.

Per il secondo anno di fila si conferma la collaborazione con Legambiente, che dopo il successo della scorsa stagione ha inserito la meta del Sinis all’interno del ventaglio di offerte dei campi a tema naturalistico proposti per l’estate in cinque continenti.

I volontari, ospitati nell’ostello della gioventù a Funtana Meiga, saranno impegnati a rotazione nell’arco di tre mesi sugli arenili di Is Arutas, San Giovanni di Sinis, Mari Ermi, Maimoni e S’Archeddu e Sa Canna.

Ogni campo durerà dieci giorni; i primi tre gruppi saranno costituiti da minorenni, giovani volontari pronti a mettere in campo la loro energia in questo progetto educativo. A partire da metà luglio si proseguirà con volontari adulti.

Le prime undici sentinelle hanno iniziato le attività di monitoraggio, sorveglianza e presidio dei luoghi – ma anche di quotidiana sensibilizzazione rivolta ai fruitori della fascia costiera – per una corretta permanenza sul litorale nel pieno rispetto dell’ecosistema. Il servizio terminerà il 15 settembre.

“Ancora una volta il connubio tra Area Marina e Legambiente si conferma vincente”, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis, “con l’obiettivo di tutelare la risorsa ambientale attraverso un progetto che abbiamo ideato durante i primi cinque anni amministrativi e che col passare del tempo è cresciuto tanto. Per questo dobbiamo riconoscere un grande merito agli operatori dell’Area Marina protetta, che hanno creduto nella bontà della collaborazione partecipata dei cittadini. Dallo scorso anno Sinis Sentinels è entrato all’interno di un programma nazionale che vede la partecipazione di volontari da tutta Italia ed Europa, che accogliamo con entusiasmo consapevoli del grande lavoro svolto e sicuri che la loro presenza sul territorio costituisca un arricchimento”.

Le sentinelle ambientali garantiscono supporto agli operatori dell’Area Marina Protetta del Sinis, attraverso attività di catalogazione ai fini di studio dei rifiuti e dei micro rifiuti raccolti in spiaggia. Quest’anno collaboreranno con il CReS (Centro di recupero del Sinis) nelle attività di tutela della fauna marina, con speciale attenzione alle tartarughe marine, ma anche con il recupero di eventuali animali in difficoltà e presidio delle nidificazioni.

Nel mese di agosto sono previste anche uscite in mare, utili per presidiare gli specchi acquei all’isola di Mal di Ventre, nel tratto tra Mare Morto e Funtana Meiga-Turr’e Seu, e tra Mari Ermi-Su Portu ‘e S’uedda e Maimoni.

Il turista sarà al centro del progetto: a lui saranno rivolte attività e attivati i vari punti informazioni, con l’obiettivo di segnalare al visitatore i luoghi e le opportunità presenti sul territorio, ma anche i progetti dell’AMP e le azioni di tutela dell’ambiente marino e costiero.

“Ritorniamo con gioia ed entusiasmo in questa terra incantevole e genuina, calda e accogliente”, ha dichiarato Cesare Agostini, tutor e coordinatore dei campi Legambiente nel Sinis, “pronti a continuare il lavoro di informazione e divulgazione e a portare un messaggio di ecologia integrale lungo tutte le spiagge del Sinis. Lo faremo con impegno e passione perché in questa terra ci sentiamo a casa e la sentiamo nostra”.

Soddisfatta anche Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna: “Siamo felici di partecipare per il secondo anno al Progetto Sinis Sentinels, al fianco del Comune di Cabras e dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, per proseguire l’opera di sensibilizzazione al rispetto delle spiagge e dei delicati ecosistemi costieri. Un messaggio di sostenibilità che si diffonde più facilmente attraverso l’entusiasmo e il sorriso dei giovani volontari che arrivano da ogni parte d’Italia per conoscere l’incanto di questo territorio della Sardegna”.

Sabato, 24 giugno 2023