Senorbì, spara un colpo di pistola contro l’abitazione del rivale: denunciato un allevatore.

Nella tarda serata di ieri a Senorbì, in località Santa Mariedda, un allevatore di 59 anni ha esploso un colpo di pistola verso l’abitazione di un 62enne, anche lui allevatore. L’episodio è avvenuto in seguito a un diverbio scaturito per vecchi rancori. Le immediate perquisizioni svolte dai carabinieri, allertati dalla vittima, hanno permesso di rinvenire un bossolo cal.7.65 all’interno del veicolo del 59enne e di recuperare presso la sua abitazione una pistola Beretta calibro 7.65, regolarmente detenuta. Si è anche proceduto al sequestro cautelativo delle altre armi, tutte regolarmente detenute. La pistola verrà inviata al RIS per la perizia balistica e intanto il 59enne è stato denunciato per minaccia aggravata con esplosione di un colpo di pistola.