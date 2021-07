Senorbì, si schianta contro un'auto e la moto prende fuoco: muore un 21enne

L'incidente è avvenuto in una strada di penetrazione agraria

SENORBI'. Un ventunenne di Senorbì, Ignazio Carta, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nella strada comunale di penetrazione agraria che collega il centro abitato di Senorbi con la frazione di Sisini, in località “Paretta”. Il ragazzo viaggiava a bordo di una moto che ha preso fuoco dopo essersi scontrata per cause ancora in via di accertamento con un’auto il cui conducente è rimasto ustionato nel tentativo di soccorrerlo. (Gian Carlo Bulla)