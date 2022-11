Quello che ci viene chiesto, sia come amministratori che come semplici cittadini è di tutelare la libertà e la dignità di tutti coloro che incontriamo nel nostro percorso”.

Immaginano quali possano essere, ma non li conoscono a fondo. E soprattutto non conoscono il limite tra i propri diritti e quelli degli altri. La nostra Costituzione parla chiaro: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”.

I problemi stanno diventando troppi. Liste d’attesa troppo lunghe, branche specialistiche soppresse, depotenziamento del servizio di distribuzione dei farmaci, budget ridotto all’osso per l’erogazione di servizi in convenzione con strutture private, gravi carenze del personale, e l’ultima ciliegina sulla torta è la soppressione della Struttura complessa del Centro di salute mentale nell’atto aziendale Asl 8”.

Un sospiro di sollievo per gli amministratori che poco tempo fa avevano protestato per la “piega che ha preso la gestione sanitaria del nostro territorio trexentese.

