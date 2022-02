Senorbì prega per Mauro Sirigu, il 20enne grave dopo lo schianto costato la vita a Paolo Isola

A Senorbì, oggi, l’aria è “pesante”. In paese regna quasi il silenzio, dopo il risveglio choc: Paolo Isola, 24 anni, è morto nel terribile schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte. Isola era alla guida dell’auto che, per cause ancora da accertare, è finita contro un muro. Impatto fatale per il 24enne. Accanto a lui c’era un amico, Mauro Sirigu, col quale aveva trascorso le ultime ore in un locale, come testimonia una “storia” sul profilo Instagram della vittima. Sirigu è stato portato a sirene spiegate al Brotzu in codice rosso: le sue condizioni sono piuttosto grave, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Ma è troppo presto, per i medici del più grande ospedale della Sardegna, per sciogliere la prognosi.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Senorbì, intanto, per ricostruire l’esatta dinamica e, soprattutto, le cause dello schianto mortale, vanno avanti.