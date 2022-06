Ha potuto così maturare una formativa esperienza che le è risultata utile quando in prima persona ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia, subentrando al padre, che ha poi gestito in modo manageriale. Ha rinnovato i vecchi contratti di mezzadria, ne ha stipulato di nuovi e ha programmato e diretto con competenza i lavori effettuati dagli operai salariati giornalieri e avventizi. Claudina Mura non si è sposata, ha sempre frequentato la chiesa parrocchiale e ha partecipato attivamente a tutte le iniziative proposte dai parroci che si sono succeduti con i quali ha sempre avuto un ottimo rapporto collaborativo.

SENORBI'. Dopo tre anni Senorbì, il capoluogo della Trexenta, ha una nuova centenaria. Si chiama Claudina Mura. Primogenita dei cinque figli di Maria Teresa Pulisci, casalinga, e Salvatore, proprietario terriero, coltivatore diretto, è nata a Senorbì il 31 maggio 1922, di mercoledì, il giorno in cui la chiesa cattolica festeggia la Visitazione della Beata Vergine Maria. Tzia Claudina ha avuto una infanzia serena. Ha frequentato le cinque classi della scuola elementare e ha conseguito la licenza. Nonostante si fosse iscritta alla sesta classe non ha voluto proseguire gli studi disattendendo così le aspettative dei genitori. Oltre ad aver dato una mano di aiuto alla madre nei lavori domestici e badato ai fratelli, ha aiutato il padre nella conduzione dell’azienda agricola, molto frazionata, costituita da diversi terreni ubicati ad Arixi, Senorbì, Ortacesus e Selegas.

Fonte: La Nuova Sardegna

