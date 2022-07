Senorbì, cani morti e cucce distrutte dall’incendio: “Aiutateci per le cure e la ricostruzione del rifugio”

Un incendio, vastissimo, scoppiato mercoledì pomeriggio nelle campagne al confine tra Serdiana e Dolianova, ha portato distruzione e morte nel terreno e nel capanno di Alessandra Lai e Diego Pitzalis. Lei ha 39 anni ed è di Dolianova, sino a una settimana fa gestiva un negozio di ottica. Lui, invece, fa l’operaio. I danni sono ingenti: “Un cucciolo di segugio è morto, altri due stanno lottando per la vita e sono affidati alle cure di una clinica di Oristano. I soldi, prevalentemente, ci servono per ricostruire le loro cucce, ma anche per le eventuali cure future”, spiega la Lai. Che è sicurissima che, all’origine del rogo, ci sia la mano dell’uomo: “Di un maledetto, che ha distrutto tutto ciò che avevamo realizzato, con passione e sacrificio, in tanti anni”. La Lai è un’animalisti convinta, “nel terreno ospito dieci cani, altrettanti gatti e sei caprette”.

“Ci servono almeno 4mila euro per ricostituire le cucce e garantire un riparo sicuro ai nostri animali, oltre al cibo”. È stata aperta una raccolta fondi ad hoc, proprio a Dolianova, paese nel quale vive la coppia. Chi volesse donare qualcosa può farlo recandosi nella sede del La Nuova Posta, in via Zuddas 9.