SENORBI'. Ha messo in vendita mediante un annuncio sul sito internet “subito.it” un autocarro Iveco Daily. Un ingenuo agricoltore ventottenne di Senorbì, interessato all’acquisto, convinto di fare un affare, lo ha contattato telefonicamente I due si sono accordati sul prezzo di vendita e sulle modalità di pagamento. Il ventottenne, nonostante abbia effettuato come caparra un versamento di 1000 euro su un conto corrente bancario, non ha ricevuto l’autocarro.

L’agricoltore dopo aver cercato inutilmente di ricontattare telefonicamente l’ignoto inserzionista, resosi conto di essere stato raggirato, si è recato nella caserma carabinieri di Senorbì per formalizzare una circostanziata denuncia-querela. I militari a conclusione dell’attività di indagine sono riusciti ad identificare il “bidonista” . L’autore del raggiro è un diciottenne originario di Locri, residente a Mammola in provincia di Reggio Calabria, già noto alle forze dell’ordine, quantunque la giovane età. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Cagliari per truffa aggravata. (Gian Carlo Bulla)