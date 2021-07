Seno più grosso dopo vaccino Pfizer, le donne confermano "le tette diventano più grandi"

Le donne vaccinate con Pfizer stanno segnalando un effetto collaterale particolare. Sostengono che i loro seni siano diventati più grandi dopo la somministrazione.

Lo scrive la testata Nzherald.co.nz e rilanciato da diverse testate nazionali

- Ecco l'articolo tradotto:

Le donne che hanno ricevuto il vaccino Pfizer stanno segnalando un effetto collaterale inaspettato: affermano che i loro seni sono diventati più grandi dopo il vaccino.

Pfizer è una delle vaccinazioni attualmente in corso nella lotta contro il Covid-19.

Gli effetti collaterali comuni dei vaccini Covid-19 includono dolore nel sito di iniezione, mal di testa, affaticamento o sensazione di sintomi simil-influenzali.

Ma molte donne hanno notato che i loro seni e i linfonodi si erano "gonfiati" dopo aver ricevuto i loro colpi, soprannominando l'effetto "lavoro con le tette Pfizer".

Secondo il Dipartimento della Salute australiano, i linfonodi infiammati sono un effetto collaterale meno comune delle vaccinazioni.

Linfonodi infiammati di una donna dopo aver ricevuto la vaccinazione. Foto / Società radiologica del Nord America

Negli Stati Uniti, dove il lancio della vaccinazione è più avanti dell'Australia, i medici hanno segnalato un afflusso di donne appena vaccinate che effettuano appuntamenti per la mammografia.

La dottoressa Laura Esserman, direttrice del Breast Care Center dell'Università della California di San Francisco, ha affermato che le donne stavano confondendo i linfonodi ingrossati dopo il vaccino per i segni di cancro.

"Sono sicuro che centinaia di migliaia di donne saranno sicuramente colpite da questo", ha detto Esserman a ABC7 Chicago.

Uno studio pubblicato dalla Radiological Society of North America ha recentemente concluso che la linfoadenopatia indotta dal vaccino è un importante effetto collaterale di cui i medici, i pazienti e i ricercatori sul cancro devono essere consapevoli in quanto potrebbe portare a una falsa diagnosi di cancro.

Sebbene non sia chiaro quanto tempo impiegherà il gonfiore in alcuni linfonodi femminili a diminuire, è importante notare che si tratta di un effetto "temporaneo".

In Australia, alle donne sopra i 50 anni che necessitano di mammografie regolari è stato consigliato di sottoporsi prima a una mammografia o di ritardarla fino a sei settimane dopo la vaccinazione, per evitare qualsiasi confusione.

Quando le persone hanno vaccini nella parte superiore del braccio, è normale che i linfonodi sotto l'ascella su quel lato del corpo si attivino e si gonfino. È il tuo corpo che prepara una risposta immunitaria protettiva, riporta The Conversation.

Sono emerse segnalazioni sui social media di dimensioni delle coppe che aumentano dopo la vaccinazione. Foto / TikTok, ElleMarshall

Secondo il Royal Australian and New Zealand College of Radiologists, questo tipo di gonfiore non è stato segnalato con il vaccino AstraZeneca.

Negli Stati Uniti è stato registrato gonfiore con il vaccino Moderna, attualmente in fase di approvazione per l'uso in Australia da parte della Therapeutic Goods Administration.

Affermazioni "Lavoro con le tette Pfizer"

I social media sono esplosi con segnalazioni di donne che affermavano che il loro seno era "diventato più grande" - molte si chiedevano se stessero immaginando i loro sintomi.

"Sento che le mie tette sono diventate più grandi a causa di Pfizer o sto solo avendo le allucinazioni", ha scritto uno su Twitter.

"Posso confermare per esperienza personale che pfizer fa davvero crescere le tue tette", ha affermato un altro sulla piattaforma di social media.

Mentre uno ha scritto: "Posso confermare che il pfizer vax fa crescere le tue tette".

Molti altri hanno condiviso il loro shock e la gioia per il cambiamento che hanno riscontrato con il loro corpo dopo la vaccinazione.

Su TikTok altri hanno condiviso video dei loro seni dopo essere stati vaccinati, con una donna nel Regno Unito che ha riferito di essere aumentata di due taglie, da una A a una C.

Elle Marshall è diventata virale dopo aver spiegato in un video che era "così confusa" da ciò che stava accadendo al suo corpo poiché era stata una tazza A per tutta la vita.

Fonte: Nzherald.co.nz