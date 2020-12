Senis, 162 test rapidi e neppure un caso di coronavirus

L’amministrazione comunale aveva proposto il test a tutta la popolazione, dai 6 anni in su. “Inizialmente abbiamo avuto 130 manifestazioni d’interesse, che proprio oggi sono diventate 162”, dice ancora la sindaca Massa. “Visto l’esito, ora sono più tranquilla. Ma dobbiamo continuare a fare attenzione e a seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni per evitare i contagi”.

“Ero fiduciosa sull’esito dei test, ma avevamo l’esigenza di capire quale fosse effettivamente la situazione in paese”, ha detto la sindaca Serena Massa. “I nostri bambini frequentano le scuole primarie a Villa Sant’Antonio, assieme ai coetanei di altri sei paesi. Situazione simile per i ragazzi delle secondarie di primo grado, a Ruinas. Ci sono stati alcuni casi, così come in qualche centro vicino: volevamo essere certi che questo subdolo virus non circolasse fra di noi”.

Fonte: Link Oristano

