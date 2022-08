“L’enorme aumento dei costi di produzione, tra carburante agricolo, energia, concimi, piantine da vivaio, mancanza di manodopera, e i timori che la pandemia potesse condizionare, con nuove restrizioni, il comparto turistico e della ristorazione durante l’estate ha portato molti agricoltori a ridurre la semina di alcuni prodotti”, spiega il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, commentando i dati raccolti in queste settimane dall’organizzazione agricola. “Su meloni e angurie abbiamo avuto una contrazione tra il 20 e il 25 per cento delle superfici, mentre sui pomodori da industria si supera il 35 per cento. La diminuzione dei raccolti ha permesso quest’anno di governare il mercato con prezzi dignitosi riconosciuti agli agricoltori, evitando inoltre, per la prima volta da tanto tempo, di mandare i frutti al macero perché stoccati nei magazzini e non richiesti nei punti vendita”.

Fonte: Link Oristano

