Semi e alberi da frutto, una ricchezza per la Marmilla: incontro a Curcuris

Curcuris

Nuove opportunità dalla selezione di antiche specie autoctone

I semi e gli alberi da frutto come patrimonio da conoscere per valorizzare il territorio della Marmilla: se ne parlerà lunedì 20 marzo in un incontro nell’aula consiliare di Curcuris.

Appuntamento alle 17,45 con un tema decisamente tecnico (“Le analisi morfocolorimetriche dei semi per la valorizzazione e promozione dei fruttiferi della Sardegna – Strumenti e tecnologie per riconoscere i prodotti contraffatti e selezionare specie antiche autoctone”): i due esperti relatori ne spiegheranno l’importanza per la Marmilla.

Il primo a intervenire sarà Gianluigi Bacchetta, direttore del Centro di conservazione della biodiversità di Cagliari e docente ordinario di UniCA. Il secondo intervento sarà affidato al ricercatore Marco Sarigu, anche lui dell’Università di Cagliari.

“Un bel momento di confronto per valorizzare e conoscere meglio le nostre ricchezze naturali”, hanno commentato il sindaco di Curcuris, Raffaele Pilloni, e il presidente della Pro loco, Maurizio Zucca.

“La promozione turistica della nostra Marmilla passa anche attraverso la tutela delle tante biodiversità presenti nel territorio”, ha aggiunto il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda.

L’incontro è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Curcuris.

Sabato, 18 marzo 2023