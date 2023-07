"Sembrava un attentato, stavamo mangiando quando un furgone ci ha travolto": testimonianza choc a Cagliari

Ancora tanto lo spavento per chi ha vissuto in prima persona il grave episodio accaduto all’ora di pranzo nella frequentatissima via del capoluogo sardo: in tanti hanno pensato subito a un attentato terroristico, impossibile non ricordare gli episodi simili accaduti in passato in Francia, Spagna, Germania durante i quali decine di persone sono state travolte appositamente da chi ha premeditato orrore e morte. Ma in questo caso il mezzo era senza conducente che, per una anomalia, sebbene fosse parcheggiato in piazza Yenne, si è messo in movimento da solo e ha travolto persone e tavoli che ha incontrato lungo il suo percorso. “È stato spaventoso, ho dolore al collo, mi sono recata al pronto soccorso per una radiografia” racconta una ragazza che in quel momento pranzava con una amica. Numerosi anche i post su facebook nei quali, negli attimi successivi all’incidente, si avvisa del pericolo riconducendolo a un possibile fatto voluto: la paura, insomma, è sempre dietro l’angolo.