Sembrano mail dell’Inps ma sono una trappola, l’avviso dell’Istituto: attenti alle truffe

Oristano Le regole da seguire per non rivelare dati sensibili o compromettere la sicurezza di pc e smartphone

Negli ultimi giorni si sono registrate diverse segnalazioni in rete su e-mail provenienti apparentemente dall’Inps. Dietro la promessa di un rimborso economico o segnalando un mancato versamento di contributi, il mittente chiede un aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni. Si tratta di un tentativo di truffa online, con l’utilizzo del logo Inps e con un linguaggio studiato per trarre in inganno il destinatario del messaggio. L’Inps ha ricordato che non invia comunicazioni comunicazioni di quel genere via mail, che non trasmette allegati in formato “.exe” e neppure nelle proprie comunicazioni. L’Istituto ha ricordato agli utenti alcune elementari precauzioni:

• non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in e-mail o sms ancher se sembrano trasmessi da Inps;

• non scaricare mai file allegati in formato “.exe”;

• verificare sempre il reale mittente della comunicazione, che appare nelle intestazioni del messaggio email;

• consultare, sul sito dell’Inps, il vademecum “Attenzione alle truffe”, periodicamente aggiornato con le ultime segnalazioni pervenute;

• in caso di ulteriori dubbi, rivolgersi al contact center (803.164 da fisso, 06.164.164 da cellulare) o controllare sui profili social ufficiali dell’Istituto per un’ulteriore verifica. Lunedì, 12 settembre 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI

Ultime notizie in Sardegna Scuola: rientro anticipato per parte 200mila studenti sardi - Sardegna Disastro sanità a Cagliari, 9 ore per una trasfusione: le mamme dei piccoli malati chiamano la polizia Sardegna, si rientra a scuola: ecco le regole stabilite dal Ministero Cagliari, sanità nel caos: i lavoratori del Brotzu si fermano e protestano per 24 ore Alice e Filippo Capone vincono la quarta edizione del Triathlon Gennargentu Un’altra settimana per visitare la Fiera dell’Artigianato. E Mogoro premia tre giovani laureate Buona la prima per il Festival della Bottarga: successo per la tre giorni a Cabras Paura a Calamosca, volo di 4 metri giù dalla scogliera: 13enne salvato dal Soccorso alpino Il giavellottista Maullu conquista l’argento ai Campionati del Mediterraneo Under 23

Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail