Tutti spenti i semafori nel cuore di Pirri. Da piazza Italia sino a oltre il parco della Vetreria bisogna farsi il segno della croce se si è in auto, in scooter, in bici o anche a piedi, sperando di superare indenni gli incroci e di evitare improvvise frenate. Nella piazza sono operativi gli agenti della polizia Locale, impegnati a far defluire il traffico in un venerdì sera dove in tanti stanno raggiungendo l’hinterland del capoluogo sardo.