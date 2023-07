Selfie e molestie: tre calciatori sardi accusati di violenza sessuale su una campionessa olimpica azzurra

Con la scusa di scattare un selfie insieme, avrebbero abusato di lei. Tre giovani calciatori sardi, originari dell’Oristanese, sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un’olimpionica azzurra plurimedagliata e rischiano di finire a processo. Il fatto è accaduto il 6 febbraio scorso in un locale di Trastevere, a Roma: la procura ha chiesto il rinvio a giudizio dei tre – originari dell’Oristanese – che militano o hanno militato in passato in squadre calcistiche sarde della Promozione o della seconda categoria. Sarà ora il gip a decidere se mandarli a processo.

I tre – Erminio Coni e Andrea Finotto di 38 anni, Alessio Costella di 36 – hanno riconosciuto la campionessa nel locale e le si sono avvicinati chiedendo di scattare una foto insieme. A quel punto sarebbero scattati gli abusi. Nel locale sono poi intervenuti i carabinieri a seguito di un’accesa discussione nata tra i 3 e gli amici della ragazza. L’atleta ha presentato denuncia un paio di settimane dopo.