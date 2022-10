Oristano

L’avviso per nuovi medici è stato pubblicato dall’Ares. I contratti saranno triennali

È stata bandita una selezione pubblica per il conferimento di incarichi a medici nella disciplina di Medicina interna da destinare all’Azienda socio-sanitaria locale di Oristano.

L’Ares, su indicazione della Asl 5, ha pubblicato ieri l’avviso che permetterà di redigere una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di medici specializzati in Medicina interna o in discipline equipollenti, da impiegare all’ospedale San Martino di Oristano con un contratto di 36 mesi.

“L’obiettivo è quello di drenare nuove risorse professionali nel reparto di Medicina interna del San Martino”, ha spiegato il direttore generale dell’Asl, Angelo Serusi, “e di farlo in maniera agile e in tempi rapidi, attraverso una selezione per soli titoli, per far sì che al più presto i medici possano prendere servizio e andare a rinforzare l’organico”.

Gli specialisti interessati potranno presentare la domanda fino a giovedì 3 novembre attraverso la piattaforma Ares Sardegna dedicata ai concorsi. L’avviso è consultabile sul portale web dell’Azienda sanitaria regionale.