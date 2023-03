Selegas, Marco Marongiu è un fantasma: "Aveva sbalzi d'umore ma andava d'accordo con tutti"

Sono andate avanti tutto il giorno, purtroppo senza nessun esito, le ricerche di Marco Marongiu, il disoccupato cinquantenne sparito dalla sua abitazione di via Umberto I ieri mattina. I carabinieri e gli uomini della Protezione Civile hanno perlustrato tutto il paese, in lungo e in largo, e anche qualche zona di campagna. Marongiu, poco prima di sparire, ha lasciato una traccia sul suo profilo personale di Facebook, condividendo la foto di un’antica motocicletta: un’azione normalissima, che non farebbe certo pensare a una persona in procinto di sparire nel nulla. Eppure, è andata proprio così: l’uomo ha lasciato a casa cellulare e documenti, dopo aver indossato una giacca rossa. Il figlio Giacomo spiega che “domani arriverà in zona anche il soccorso alpino e tanti volontari”. Il paesino sardo si è mobilitato per cercare Marco, in prima linea c’è anche il sindaco Alessio Piras.

“Stiamo tenendo vive tutte le speranze che abbiamo di ritrovare papà vivo e in buona salute. I carabinieri hanno detto che anche per loro si tratta di allontanamento volontario. Non è il tipo di persona che si farebbe del male da sola, nell’ultimo periodo aveva un po’ di cambi di umore ma è sempre stato buono ed è andato d’accordo con tutti”. Chiunque avesse notizie o dovesse incontrare Marco Marongiu può chiamare le forze dell’ordine o i seguenti numeri: +393882456598 oppure +393407907435″.