Premio Dea Madre d’oro è stato conferito a Antonio Argiolas che oltre 80 anni fa scelse Selegas in Trexenta per avviare il suo sogno.

Tanti i gioielli del territorio che meritano di essere ammirati e che sono stati esposti e raccontati.

Una giornata che è stata ricca di appuntamenti: durante la mattinata si è tenuta la visita guidata presso il Nuraghe Nuritzi e il museo di Arte Sacra, per poi fare tappa presso la sede della Pro Loco per la degustazione dei prodotti locali e vari laboratori.

Alle 18:30 presso il locale Sa Ziminera, si è svolto il convegno “GIOIELLI E GEMME NELLA TERRA DEL TURRIGA”. La serata si è conclusa presso Casa Puddu con l’esposizione dei quadri dell’artista Elisabetta Exana e “Meraviglie del territorio: Rosso Granato e Rosso Turriga” dove è stata allestita un’esposizione in cui tre bottiglie di annate scelte di vino Turriga sono state abbinate a tre gemme tra loro legate da affinità elettive, per caratteristiche peculiari, a cura della gemmologa Maura Danese e la Sommelier Geltrude Carroni.

Durante il convegno è stato consegnato anche il primo premio “Dea Madre D’Oro”. Un’onorificenza che l’amministrazione comunale ha deciso di assegnare a persone che abbiano dato lustro al comune di Selegas e Seuni e a tutto il territorio.

