Selargius, votato nella notte ordine del giorno contro Thyrrenian Link

“Tyrrenian Link”, un primo passo verso lo stop: votato a tarda notte l’ordine del giorno che impegna sindaco e giunta ad affidare ad un archeologo il progetto per la “verifica preventiva delle evidenze archeologiche di tutta l’area interessata all’intervento”. Non solo: anche a valutare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La battaglia contro le due centrali di Terna, quindi, va avanti e scalda nuovamente i banchi dell’opposizione che, supportati dai consiglieri di maggioranza Alberto Cappai e Marianna Mameli, il sindaco Gigi Concu si è astenuto, hanno approvato la proposta presentata dal consigliere Franco Camba. Un impegno dunque a incaricare un tecnico, un archeologo, per compiere un’indagine e la possibilità di ricorrere al Presidente della Repubblica per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti che hanno determinato l’intervento di Terna. Il prossimo consiglio sarà caratterizzato anche dall’ordine del giorno, che probabilmente verrà trasformato in mozione dal consigliere Mario Tuveri, affinché sindaco e giunta si apprestino a compiere ogni sforzo al fine che la Sovrintendenza Speciale Archeologica di Roma e la Sovrintendenza Archeologica di Cagliari effettuino tutte le indagini necessarie a riportare alla luce eventuali testimonianze archeologiche. Inoltre “a vietare, laddove le testimonianze siano di rilevante importanza, ogni attività edificatoria”.