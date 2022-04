Selargius, tragedia durante una partita di calcetto: muore un 46enne

L'uomo ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Inutili i soccorsi dei compagni e del 118

SELARGIUS. Tragedia in un campo di calcetto a Selargius. Un calciatore amatoriale di 46 anni, Fabio Deidda, selargino, è morto improvvisamente intorno alle 21 per un arresto cardiocircolatorio avvenuto mentre giocava. Assistito inizialmente dai compagni di gioco, è stato poi soccorso dal 118 che ha subito attivato le pratiche di rianimazione, andate avanti per mezz'ora purtroppo con risultato negativo. La tragedia è avvenuta negli impianti sportivi Vidora Padel Club, dove ci sono anche campi di calcetto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Selargius. Il magistrato ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari. (Luciano Onnis)

Fonte: La Nuova Sardegna