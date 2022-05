SELARGIUS. Traffico bloccato in direzione Elmas sulla strada statale 130 per un incidente che fortunatamente non ha provocato danni rilevanti a persone. Un'autocisterna e una utilitaria si sono urtate mentre procedevano nella stessa direzione di marcia subito dopo il traslato per la Cittadella Universitaria e il Policlinico. Contuso in maniera lieve, grazie anche alla cintura di sicurezza indossata, il conducente della vettura, soccorso sul posto dal personale del 118. In direzione Cagliari-Elmas il traffico automobilistico si è immediatamente bloccato e si è creata una fila di auto di oltre un chilometro. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. (l.on)