Selargius tappezzata di telecamere, scacco a incivili e delinquenti: “E arriveranno nuovi vigili urbani”

Una centrale operativa collegata 24 ore su 24 con le zone più sensibili di Selargius. Un maxischermo, quello allestito nella caserma della Municipale, dove è possibile controllare, in tempo reale, la situazione in tanti punti della città. Ad annunciare l’operazione, già realtà, è il sindaco Gigi Concu: “Continuiamo a investire sulla sicurezza. Come annunciato e promesso alla fine dell’anno scorso, abbiamo finito di installare e attivato la centrale operativa allestita nei locali della nostra Municipale. Un ulteriore passo avanti in fatto di sicurezza: consentirà di monitorare in tempo reale le immagini trasmesse dalle telecamere già posizionate nel territorio, e qualora necessario, di intervenire tempestivamente”. Sono numerose le segnalazioni di situazioni di pericoloso, soprattutto nei parchi, fatte dai cittadini. Tra gli ultimi casi, qualche settimana fa, quello di un presunto maniaco che avrebbe seguito e importunato un gruppo di minorenni vicino al Parco Lineare. “Un’altra risposta concreta a quella che riteniamo essere un’esigenza del territorio, che ci ha già visto chiudere il 2021 con l’installazione di 61 telecamere nei parchi di Su Planu, nell’area antistante la chiesa, in piazza Boiardo e nel Parco Lineare. Vi anticipo che siamo già al lavoro per implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza: entro i prossimi dodici mesi contiamo di acquistare e rendere operative un centinaio di nuove telecamere destinate alle aree verdi cittadine a oggi sprovviste, a Tranzellida, Su Planu e a Is Corrias”, prosegue il sindaco. “In programma abbiamo anche l’assunzione di nuovi vigili, che come ho più volte ammesso allo stato attuale sono insufficienti per coprire al meglio tutto il territorio. Questa è la nostra politica, fatta di concretezza”.

Fonte: Casteddu on line