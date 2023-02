Selargius, strade ingoiate dal buio a Su Planu: "Ennesimo blackout, rischiamo di cadere"

Decine di lampioni spenti e centinaia di residenti avvolti dal buio a Su Planu, nella parte di Selargius. Via Boiardo, Via Metastasio, via Machiavelli, via De Medici e piazza Boiardo: questo l’elenco delle vie al buio, gestite da una società incaricata dal Comune. Impossibile sperare in un intervento dell’Enel: “Non gestiamo quella zona, l’appalto non è nelle nostre mani”. E allora, in attesa di un intervento di ripristino, gli abitanti che devono tornare a casa dopo una dura giornata di lavoro sono costretto a farsi luce utilizzando i cellulari.

“Con il rischio, concreto, di inciampare nelle strade che devono ancora essere riparate dall’amministrazione comunale”.