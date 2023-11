Selargius, stop alle folli corse: 6 nuovi attraversamenti rialzati nelle strade più trafficate

Sei nuovi attraversamenti pedonali rialzati a Selargius: in via San Mauro, via San Marco, via Vienna, via delle Begonie, via della Libertà e via I Maggio. A realizzarli è stato il Comune guidato dal sindaco Gigi Concu: “Un investimento che in soldi equivale a 95mila euro: risorse stanziate con una variazione di bilancio, e una conferma della costante e quotidiana attenzione all’importanza che per noi riveste il tema della sicurezza stradale. Oltre che una risposta concreta alle vostre richieste”, spiega il primo cittadino. “I sei nuovi attraversamenti pedonali vanno infatti ad aggiungersi agli altri trenta realizzati su tutto il territorio comunale, compresi i quartieri di Is Corrias e Su Planu, dall’inizio della precedente consiliatura, e non saranno certo gli ultimi”.

E Concu avvisa: “Prima che iniziate a chiedere dossi anche nella vostra strada, convinti che sia la più pericolosa di Selargius, vi anticipo che stiamo già ragionando su quelli futuri”.