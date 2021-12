Selargius, stop a botti e petardi a Capodanno: “Cantate e ballate, ma senza danni a persone e animali”

Stop ai botti e ai fuochi d’artificio per Capodanno a Selargius. “Con apposita ordinanza abbiamo istituito il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale”, ha scritto su Facebook il sindaco Gigi Concu, “f ermo restando che presidiare ogni via o piazza ventiquattro ore su ventiquattro è ovviamente impossibile per qualsiasi amministrazione comunale, mi appello al vostro buon senso invitandovi al rispetto delle più elementari regole del vivere civile, che, alla luce delle recenti lamentele apparse sui social, mi pare evidente siano state scordate da qualcuno.

Esistono mille modi per trascorrere l’ultimo dell’anno in allegria, senza disturbare la quiete pubblica e spaventare i nostri amici a quattro zampe.

Giocate a tombola o a carte, cantate o ballate, vedrete che arriverà l’anno nuovo comunque. Senza danni a persone, animali o cose”.