Anche non in tempi di crisi un impiego comunale ha sempre generato particolare attenzione per chi è in cerca di un lavoro. In questo periodo, quindi, contrassegnato da rincari e da mansioni sempre meno stabili, ancor di più ed è con questo spirito che la notizia è stata accolta. Una grande opportunità e per il Comune una novità tanto attesa: “Iniziamo questo nuovo anno con una bella notizia: abbiamo indetto sei concorsi per 9 posti di lavoro in Comune.

Sono i primi concorsi da circa quindici anni a questa parte, fondamentali per andare a risolvere la carenza di organico dei nostri uffici, alla quale, nell’ultimo anno e mezzo, abbiamo sopperito ricorrendo alla mobilità” spiega Concu.

“Dopo aver rinnovato la struttura organizzativa, ora andiamo ad ampliarla con le nuove risorse. Si aggiungeranno alla bella squadra già operativa. Fatta di donne e uomini che al di là del ruolo sono tutti tasselli fondamentali dell’azione amministrativa. Ingranaggi preziosi e fondamentali del nostro comune.

Attendiamo l’arrivo dei nuovi colleghi, e intanto brindiamo al nuovo anno che parte nel migliore dei modi. Perché creare occupazione credo sia una delle risposte più concrete che un politico possa dare alla sua comunità”.

Per chi fosse interessato ecco il link dove trovare ulteriori informazioni:

https://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale/sezione-avvisi/atti-e-documenti/362-concorsi-bandi-e-selezioni/8518-indizione-n-6-concorsi-pubblici-per-soli-esami-con-prova-scritta-e-prova-orale-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-complessivi-n-9-posti-d-organico-vacanti.html

L'articolo Selargius, sei concorsi per nove posti di lavoro in comune proviene da Casteddu On line.