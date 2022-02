Selargius, scacco agli incidenti: nuovi attraversamenti rialzati dal centro alla periferia

A Selargius via ai nuovi interventi per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati e dotati di illuminazione. Gli operai comunali, dopo averli già terminati in 25 strade, sono alle prese con catrame e betoniere in via Trieste, via Allende, via Pira e via Primo Maggio. “Come promesso sono iniziati gli interventi per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati e dotati di illuminazione”, afferma il sindaco Gigi Concu”. Nelle nuove strade sono sei, in totale, i passaggi più sicuri per i pedoni. “Vanno ad aggiungersi agli altri venticinque realizzati da inizio legislatura nei punti più critici del territorio comunale. Una conferma della costante e quotidiana attenzione all’importanza che per noi riveste il tema della sicurezza stradale”.

E Concu precisa: “So che ora inizierete a chiedere dossi anche nella vostra strada, convinti che sia la più pericolosa di Selargius. Vi anticipo: mentre concludiamo gli attuali interventi stiamo già ragionando su quelli futuri”.