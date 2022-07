Selargius, sbanda la La Lancia Y guidata da una donna: travolti un lampione e un tabellone pubblicitario. Incidente stradale, i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza il veicolo e la sede stradale Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 13:00 di oggi in viale Trieste a Selargius, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare una donna alla guida di un’autovettura (Lancia Y) ha perso il controllo finendo sul marciapiede impattando un tabellone pubblicitario e un lampione dell’illuminazione pubblica stradale. La richiesta di soccorso pervenuta al numero di emergenza 115, la sala operativa del Comando ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “1A” che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale effettuando anche la rimozione del lampione. La donna è stata soccorsa dagli operatori sanitari inviati dal 118, fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

