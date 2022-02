Selargius, rubati pc e cellulari dal centro anziani: “Dentro ci son dati sensibili, restituite tutto”

Pc e cellulari, utilizzati dal personale sanitario del centro diurno per anziani “Don Orione” di via Custoza a Selargius, rubati “a inizio novembre da due uomini, come si vede nelle immagini delle telecamere che abbiamo già dato ai carabinieri”. A dirlo è il direttore del centro, don Gaetano Ceravolo. Che, sino ad oggi, non aveva voluto divulgare la notizia del furto. Ma ha cambiato idea, visto che le indagini non hanno portato nessun risultato concreto, appendendo un maxi striscione sul cancello della struttura con un appello ai malviventi: “Restituite tutto e non rubate più, avrete la benedizione di Dio”. Il don spiega che “si tratta di attrezzature importanti, dentro ci sono tutti i dati sensibili degli anziani che seguiamo e i loro programmi e piani personalizzati, fatti dai dottori”. I ladri hanno portato via “due telefoni e due computer”. E, sinora, da parte loro non c’è stato nessun pentimento.

Don Ceravolo spera che, con l’appello pubblico, possano redimersi: “Quelle attrezzature contenevano dati molto importanti, sono informazioni utili a seguire gli anziani in maniera adeguata. Hanno la stessa età di qualche vostro parente, riflettete un po’ e impegnatevi a fare del bene. Come? Riportando ciò che avete rubato e non rubando più. Se fate questo certamente farà tanto bene anche a voi e scenderà su di voi la benedizione di Dio”.