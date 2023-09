Selargius, protestano gli addetti alle mense scolastiche: "Vogliamo le nuove assunzioni senza tagli agli stipendi"

Il cambio di società, con l’entrata in campo della Your Way catering srl, non soddisfa i cinquanta addetti alle mense scolastiche di Selargius, che hanno deciso di scendere in piazza ad anno scolastico iniziato e protestare. Supportati da Cgil e Uil, i lavoratori chiedono “la garanzia degli stessi trattamenti, anche economici, del passato, cioè della vecchia azienda”, spiega Silvia Dessì della Uil. “Tutto il personale venga assorbito alle stesse condizioni, l’appalto non è stato minimamente modificato”. Non ci sarebbe quindi nessun tipo di accordo o intesa tra amministrazione comunale, società e lavoratori.

“Le norme sono chiare e vanno rispettate”.