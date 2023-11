Selargius, pericolo in un'area dismessa di via Trieste: "A rischio la salute e la sicurezza dei cittadini"

A raccogliere le preoccupazioni dei residenti è il consigliere Mario Tuveri, Selargius Cambia, che ha chiesto formalmente al Comune un intervento per mettere in sicurezza il luogo. Precisamente al civico 105, infatti, non pochi sono i potenziali pericoli: “prevenire è meglio che curare” recita il famoso detto ed è così che, con una interrogazione urgente il consigliere Tuveri ha informato le autorità competenti. Nello specifico, “rami di piante protesi dalla medesima verso il marciapiede e arbusti di vario tipo al suo interno; una recinzione realizzata con pali in ferro acuminati priva di adeguate protezioni; una pianta di pino di alto fusto bruciata nella parte superiore; materiali di risulta di vario tipo” sono le note esposte. Soprattutto le punte dell’inferriata destano non poche perplessità: basterebbe infatti un’imprudenza da parte di qualche cittadino per delle conseguenze anche di grave entità.